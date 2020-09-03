Дин Хендерсон: Буду работать не жалея сил, чтобы пробиться в основу «Манчестер Юнайтед»

Голкипер »Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон заявил, что готов побороться с испанцем Давидом де Хеа за место в стартовом составе команды.

«Давид де Хеа - отличный вратарь. На протяжении многих лет, он был феноменальным. Это то, к чему я стремлюсь. Хочу сделать такую же карьеру в клубе. Поэтому с первого дня предсезонной подготовки буду работать, не жалея сил, чтобы пробиться в основу», — цитирует Хендерсона Goal.

Напомним, 23-летний англичанин является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За основную команду «красных дьяволов» он пока не сыграл ни одного матча. Минувший сезон Хендерсон провел в аренде в «Шеффилд Юнайтед». В 40 матчах вратарь пропустил 37 голов и 14 раз сыграл на ноль.

Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года. Всего за манкунианцев голкипер провел 405 матчей.