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03 сентября 11:47
автор: Антон Липкин

Германия сыграет с Испанией в Лиге наций

Начало матча в Штутгарте – 21:45 (мск).

Сборные Германии и Испании сыграют в четверг в Штутгарте в первом туре группы 4 дивизиона A Лиги наций.

За последние десять лет команды провели друг с другом два товарищеских матча: 18 ноября 2014 года бундестим одержала победу в Виго (1:0), а 23 марта 2018 года игра в Дюссельдорфе завершилась вничью (1:1). Предыдущий официальный матч между сборными Германии и Испании состоялся в полуфинале чемпионата мира 2010 года в ЮАР, когда гол Карлеса Пуйоля обеспечил будущим победителям турнира выход в финал.

В группе 4 сильнейшего дивизиона Лиги наций также сыграют Украина и Швейцария. Победитель группы получит путевку в финальный турнир, который запланирован на осень 2021 года.

Матч Германия – Испания пройдет 3 сентября на Mercedes-Benz-Arena в Штутгарте. Начало – 21:45 (мск).

источник: «Советский спорт»
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Германия сыграет с Испанией в Лиге наций
Начало матча в Штутгарте – 21:45 (мск).
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