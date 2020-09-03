Германия сыграет с Испанией в Лиге наций

Сборные Германии и Испании сыграют в четверг в Штутгарте в первом туре группы 4 дивизиона A Лиги наций.

За последние десять лет команды провели друг с другом два товарищеских матча: 18 ноября 2014 года бундестим одержала победу в Виго (1:0), а 23 марта 2018 года игра в Дюссельдорфе завершилась вничью (1:1). Предыдущий официальный матч между сборными Германии и Испании состоялся в полуфинале чемпионата мира 2010 года в ЮАР, когда гол Карлеса Пуйоля обеспечил будущим победителям турнира выход в финал.

В группе 4 сильнейшего дивизиона Лиги наций также сыграют Украина и Швейцария. Победитель группы получит путевку в финальный турнир, который запланирован на осень 2021 года.

Матч Германия – Испания пройдет 3 сентября на Mercedes-Benz-Arena в Штутгарте. Начало – 21:45 (мск).