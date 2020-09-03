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Сборная России примет команду Сербии в Лиге наций
03 сентября 12:14
автор: Юрий Нечаев

Сборная России примет команду Сербии в Лиге наций

Встреча начнется в 21:45 мск.

Сборные России и Сербии встретятся в четверг в Москве в первом туре группы 3 дивизиона В Лиги наций.

Сегодняшние соперники провели между собой 11 игр. Россияне одержали четыре победы, шесть матчей завершились вничью, и один раз сильнее оказалась сербская сборная. Последний раз в официальных матчах команды встречались в 2001 году. В рамках отборочного турнира к ЧМ-2002 в Белграде подопечные Олега Романцева оказались сильнее 1:0, а встреча в Москве завершилась вничью 1:1.

В группе 3 дивизиона В Лиги наций также сыграют команды Турции и Венгрии.

Встреча Россия - Сербия пройдет 3 сентября на стадионе «Динамо» в Москве. Начало - в 21:45 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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