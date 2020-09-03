Сборная России примет команду Сербии в Лиге наций

Сборные России и Сербии встретятся в четверг в Москве в первом туре группы 3 дивизиона В Лиги наций.

Сегодняшние соперники провели между собой 11 игр. Россияне одержали четыре победы, шесть матчей завершились вничью, и один раз сильнее оказалась сербская сборная. Последний раз в официальных матчах команды встречались в 2001 году. В рамках отборочного турнира к ЧМ-2002 в Белграде подопечные Олега Романцева оказались сильнее 1:0, а встреча в Москве завершилась вничью 1:1.

В группе 3 дивизиона В Лиги наций также сыграют команды Турции и Венгрии.

Встреча Россия - Сербия пройдет 3 сентября на стадионе «Динамо» в Москве. Начало - в 21:45 по московскому времени.