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Казарцев отстранен до 10 октября, Еськов приостановил работу
03 сентября 12:47
автор: Юрий Нечаев
автор фото: ФК «Спартак». На фото: Василий Казарцев (слева)

Казарцев отстранен до 10 октября, Еськов приостановил работу

Оба арбитра работали на матче первого тура «Спартак» – «Сочи» (2:2), который завершился судейским скандалом.

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о ситуации с главным судьей матча «Спартак» - «Сочи» (2:2) Василием Казарцевым и отвечавшим за работу VAR в этой игре Алексеем Еськовым.

«Казарцев отстранен от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ. В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ.

Результаты проверки Еськова на полиграфе действительно неоднозначные. Я вчера встречался с Алексеем, выслушал его. Арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу. Причины: эмоциональное давление, спортивные травмы, ошибки — их Еськов признает», - сообщил чиновник в беседе с Нобелем Арустамяном.

Также Хачатурянц сообщил, что за грубые ошибки, допущенные в матче «Ротор» - «Спартак» (0:1), на месяц отстранены Алексей Сухой и Владимир Москалев (VAR «Ротор» - «Спартак»).

источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
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