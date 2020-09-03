Президент «Урала» подтвердил переговоры со «Спартаком» по Мирзову

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что клуб заинтересован в услугах полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова.

«Мы ведем переговоры со «Спартаком» по поводу Резиуана Мирзова. Когда все случится — узнаете», — цитирует Иванова Sport24.ru.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что клуб из Екатеринбурга рассчитывает арендовать игрока до конца сезона.

Напомним, 27-летний Мирзов выступает за «Спартак» с 2019 года. Всего в составе красно-белых он провел 27 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до июня 2022 года.