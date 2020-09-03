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03 сентября 15:14
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА и «Спартак» сыграют 13 сентября. Календарь РПЛ до 10-го тура

Главное московское дерби в воскресенье 13 сентября и начнется в 19:00.

Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала утвержденное расписание матчей чемпионата России с 7-го по 10-й туры.

Напомним, что после шести туров в чемпионате лидирует «Спартак», на одно очко опережая «Зенит».

7-й тур

12 сентября (суббота)
13:45 «Тамбов» – «Уфа»
16:30 «Урал» – «Химки»
19:00 «Ахмат» – «Сочи»

13 сентября (воскресенье)
16:30 «Динамо» – «Рубин»
19:00 ЦСКА – «Спартак»
19:00 «Ротор» – «Краснодар»

14 сентября (понедельник)
18:30 «Зенит» – «Арсенал»
20:30 «Ростов» – «Локомотив»

Квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы – 15-17 сентября

8-й тур

18 сентября (пятница)
20:00 «Краснодар» – «Химки»

19 сентября (суббота)
16:30 «Урал» – «Зенит»
19:00 «Ростов» – «Ротор»

20 сентября (воскресенье)
14:00 «Уфа» – ЦСКА
14:00 «Арсенал» – «Сочи»
16:30 «Рубин» – «Спартак»
19:00 «Локомотив» – «Тамбов»

21 сентября (понедельник)
19:00 «Динамо» – «Ахмат»

Раунд плей-офф Лиги чемпионов, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы – 22-24 сентября

9-й тур

26 сентября (суббота)
14:00 «Тамбов» – «Спартак»
16:30 «Зенит» – «Уфа»
20:00 «Сочи» – «Краснодар»

27 сентября (воскресенье)
14:00 «Арсенал» – «Ростов»
16:30 «Ахмат» – «Урал»
19:00 «Ротор» – «Рубин»
19:00 ЦСКА – «Локомотив»

28 сентября (понедельник)
19:00 «Химки» – «Динамо»

Раунды плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы – 29 сентября-1 октября

10-й тур

3 октября (суббота)
14:00 «Уфа» – «Ротор»
16:30 «Урал» – ЦСКА
16:30 «Тамбов» – «Арсенал»
19:00 «Спартак» – «Зенит»

4 октября (воскресенье)
14:00 «Локомотив» – «Химки»
16:30 «Рубин» – «Ахмат»
16:30 «Сочи» – «Ростов»
20:00 «Динамо» – «Краснодар»

Перерыв на матчи национальных сборных – 5-14 октября

источник: РПЛ
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