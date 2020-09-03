ЦСКА и «Спартак» сыграют 13 сентября. Календарь РПЛ до 10-го тура

Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала утвержденное расписание матчей чемпионата России с 7-го по 10-й туры.
Напомним, что после шести туров в чемпионате лидирует «Спартак», на одно очко опережая «Зенит».
7-й тур
12 сентября (суббота)
13:45 «Тамбов» – «Уфа»
16:30 «Урал» – «Химки»
19:00 «Ахмат» – «Сочи»
13 сентября (воскресенье)
16:30 «Динамо» – «Рубин»
19:00 ЦСКА – «Спартак»
19:00 «Ротор» – «Краснодар»
14 сентября (понедельник)
18:30 «Зенит» – «Арсенал»
20:30 «Ростов» – «Локомотив»
Квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы – 15-17 сентября
8-й тур
18 сентября (пятница)
20:00 «Краснодар» – «Химки»
19 сентября (суббота)
16:30 «Урал» – «Зенит»
19:00 «Ростов» – «Ротор»
20 сентября (воскресенье)
14:00 «Уфа» – ЦСКА
14:00 «Арсенал» – «Сочи»
16:30 «Рубин» – «Спартак»
19:00 «Локомотив» – «Тамбов»
21 сентября (понедельник)
19:00 «Динамо» – «Ахмат»
Раунд плей-офф Лиги чемпионов, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы – 22-24 сентября
9-й тур
26 сентября (суббота)
14:00 «Тамбов» – «Спартак»
16:30 «Зенит» – «Уфа»
20:00 «Сочи» – «Краснодар»
27 сентября (воскресенье)
14:00 «Арсенал» – «Ростов»
16:30 «Ахмат» – «Урал»
19:00 «Ротор» – «Рубин»
19:00 ЦСКА – «Локомотив»
28 сентября (понедельник)
19:00 «Химки» – «Динамо»
Раунды плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы – 29 сентября-1 октября
10-й тур
3 октября (суббота)
14:00 «Уфа» – «Ротор»
16:30 «Урал» – ЦСКА
16:30 «Тамбов» – «Арсенал»
19:00 «Спартак» – «Зенит»
4 октября (воскресенье)
14:00 «Локомотив» – «Химки»
16:30 «Рубин» – «Ахмат»
16:30 «Сочи» – «Ростов»
20:00 «Динамо» – «Краснодар»
Перерыв на матчи национальных сборных – 5-14 октября