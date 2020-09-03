«Сочи» подтвердил переход Пруцева из «Крыльев Советов»

ФК «Сочи» подтвердил переход 20-летнего полузащитника Данила Пруцева из «Крыльев Советов».

Уроженец Краснодара является воспитанником футбольной академии «Чертаново». 1 августа Пруцев перешел в «Крылья Советов», где успел провести шесть игр в рамках первенства ФНЛ, а также одну игру в Кубке России.

20-летний полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев стал игроком «Сочи». Уроженец Краснодарского края является воспитанником футбольной академии «Чертаново». Этим летом Пруцев перешел в «Крылья Советов», где успел провести 7 игр в рамках первенства ФНЛ.#ДоброПожаловать pic.twitter.com/oJ9aiei6VJ — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) September 3, 2020

По информации Transfermarkt, «Крылья Советов» заплатили «Чертаново» 350 тысяч евро за переход Пруцева, а «Сочи» приобрел полузащитника уже за 1,2 миллиона.