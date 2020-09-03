Сергей Юран – об отстранении судей: Вся Европа над нами будет смеяться

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на решение судейского комитета РФС отстранить от работы четырех арбитров: Василия Казарцева, Сергея Еськова, Алексея Сухого и Владимир Москалева.

«Если рассматривать последние требования футбольных клубов, то это вообще жуть! – цитирует Юрана News.ru. – Команда требует прохождение судьи на полиграфе! Где это видано? Футбольный клуб — это не судейская структура. Вся Европа над нами будет смеяться! Это смешно настолько, что мы углубляемся не в футбольную составляющую, а в какую-то полицейскую. Это наложит негативный отпечаток на наш спорт. Это элементарное неуважение к судейскому корпусу и футбольной тематике. Глупость. В этом нужно разобраться, но убирать судей, которые сидят на VAR, работают в поле и так далее на такой длительный срок — не могу понять. Все ошибаются, но выглядит это отстранение иронично».

Казарцев отстранен от работы до 10 октября, Еськов приостановил судейскую карьеру, а Сухой и Москвалев дисквалифицированы на месяц.