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03 сентября 16:23
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Юран – об отстранении судей: Вся Европа над нами будет смеяться

Судейский комитет РФС наказал судей, которые работали на матчах «Спартака».

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на решение судейского комитета РФС отстранить от работы четырех арбитров: Василия Казарцева, Сергея Еськова, Алексея Сухого и Владимир Москалева.

«Если рассматривать последние требования футбольных клубов, то это вообще жуть! – цитирует Юрана News.ru. – Команда требует прохождение судьи на полиграфе! Где это видано? Футбольный клуб — это не судейская структура. Вся Европа над нами будет смеяться! Это смешно настолько, что мы углубляемся не в футбольную составляющую, а в какую-то полицейскую. Это наложит негативный отпечаток на наш спорт. Это элементарное неуважение к судейскому корпусу и футбольной тематике. Глупость. В этом нужно разобраться, но убирать судей, которые сидят на VAR, работают в поле и так далее на такой длительный срок — не могу понять. Все ошибаются, но выглядит это отстранение иронично».

Казарцев отстранен от работы до 10 октября, Еськов приостановил судейскую карьеру, а Сухой и Москвалев дисквалифицированы на месяц.

источник: News.ru
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