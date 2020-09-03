ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 сентября 16:48
автор: Виктор Шарафудинов

Семин опроверг информацию о том, что он станет новым тренером «Ротора»

1 июня шестикратный чемпион России расстался с «Локомотивом».

Юрий Семин заявил, что он не будет встречаться с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и не собирается возобновлять тренерскую карьеру в «Роторе».

Ранее бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков на своем телеграм-канале сообщил, что встреча 73-летнего Семина с Бочаровым состоится в пятницу 4 сентября.

«Ложная информация от Ильи», – отметил Юрий Павлович в интервью «РИА Новости».

Семин покинул должность главного тренера «Локомотива» 1 июня, поскольку его контракт не был продлен. Его место занял серб Марко Николич.

В данный момент с «Ротором» работает бывший тренер сборной Белоруссии и киевского «Динамо» Александр Хацкевич.

После шести туров волгоградская команда, в минувшем сезоне выступавшая в ФНЛ, занимает в чемпионате России последнее место, набрав лишь два очка.

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Грачёва – в третьем круге US OpenSamsung официально представил смартфон Galaxy Z Fold2Умер Милош РжигаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаМедсестры массово разделись в знак протеста
«Фрайбург» начал продавать футболки с фамилией Тила (фото)
Ранее СМИ сообщали, что немецкий клуб может арендовать голландского полузащитника у «Спартака».
03.09.2020 17:23
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Владельцы «Манчестер Сити» приобрели французский «Труа»
В минувшем сезоне команда заняла четвертое место в лиге 2.
03.09.2020 17:10
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Семин опроверг информацию о том, что он станет новым тренером «Ротора»
1 июня шестикратный чемпион России расстался с «Локомотивом».
03.09.2020 16:48
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Юран – об отстранении судей: Вся Европа над нами будет смеяться
Судейский комитет РФС наказал судей, которые работали на матчах «Спартака».
03.09.2020 16:23
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Сочи» подтвердил переход Пруцева из «Крыльев Советов»
В самарском клубе бывший игрок «Чертаново» провел один месяц.
03.09.2020 15:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Реалу» не нужен Регилон. Защитник может перейти в «Манчестер Юнайтед»
В минувшем сезоне футболист играл за «Севилью» на правах аренды.
03.09.2020 15:27
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ЦСКА и «Спартак» сыграют 13 сентября. Календарь РПЛ до 10-го тура
Главное московское дерби в воскресенье 13 сентября и начнется в 19:00.
03.09.2020 15:14
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сборная России сыграет против команды Сербии в красной форме (фото)
Встреча состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.
03.09.2020 14:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Отец Месси ответил «да», когда у него спросили может ли Лионель остаться в «Барселоне»
Сегодня отец и агент аргентинского нападающего встречался с президентом клуба Жозепом Бартомеу.
03.09.2020 14:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Президент «Урала» подтвердил переговоры со «Спартаком» по Мирзову
В новом сезоне футболист провел на поле всего две минуты.
03.09.2020 13:57
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика