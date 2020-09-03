Семин опроверг информацию о том, что он станет новым тренером «Ротора»

Юрий Семин заявил, что он не будет встречаться с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и не собирается возобновлять тренерскую карьеру в «Роторе».

Ранее бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков на своем телеграм-канале сообщил, что встреча 73-летнего Семина с Бочаровым состоится в пятницу 4 сентября.

«Ложная информация от Ильи», – отметил Юрий Павлович в интервью «РИА Новости».

Семин покинул должность главного тренера «Локомотива» 1 июня, поскольку его контракт не был продлен. Его место занял серб Марко Николич.

В данный момент с «Ротором» работает бывший тренер сборной Белоруссии и киевского «Динамо» Александр Хацкевич.