Владельцы «Манчестер Сити» приобрели французский «Труа»

Компания City Football Group стала владельцем французского футбольного клуба «Труа».

Об этом сообщает Sky Sports.

«Мы на протяжении долгого времени интересовались французским футболом и присматривались к «Труа», поэтому мы счастливы завершить приобретение нашего десятого по счету клуба и получить постоянное присутствие во Франции. Без сомнения, Франция – одна из ведущих футбольных стран мира, и мы гордимся быть частью этого сообщества», – заявил исполнительный директор City Football Group Ферран Сориано.

City Football Group является владельцем еще девяти клубов по всему миру. Ей принадлежат английский «Манчестер Сити», испанская «Жирона», бельгийский «Ломмель», австралийский «Мельбурн Сити», индийский «Мумбаи Сити», американский «Нью-Йорк Сити», китайский «Сычуань Цзюню», японский клуб «Иокогама Маринос», а также уругвайский «Монтевидео Сити Торке».

В минувшем сезоне «Труа» занял четвертое место в лиге 2. Прошлый раз команда выступала в элитном дивизионе чемпионата Франции в сезоне-2017/18, заняв предпоследнее 19-е место.