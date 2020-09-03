Источник: Миранчук будет получать в «Аталанте» 1,7 млн евро

Как сообщает Calcio Atalanta со ссылкой на Tuttosport, российский полузащитник Алексей Миранчук станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Аталанты».

Согласно источнику, футболист будет получать в новой команде 1,7 млн евро. Срок его соглашения составит пять лет.

Ранее стало известно, что его трансфер обошелся итальянцам в 14,50 млн евро.

Добавим, что он играл за основу «Локо» с 2013 года. На его счету 228 матчей, 43 гола и 45 ассистов. Вместе с клубом полузащитник стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка страны и победителем Суперкубка.