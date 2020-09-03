«Спартак» объявил об уходе Тиля в немецкий «Фрайбург»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Сегодня, 3 сентября он перешел в футбольный клуб «Фрайбург». Отмечается, что переход состоялся на правах годичной аренды. При этом у немецкого клуба есть возможность продлить сотрудничество на один сезон.

«Желаем Гусу успешно проявить себя в бундеслиге!» – говорится в сообщении красно-белых.

Напомним, 22-летний хавбек стал игроком москвичей летом 2019 года. В минувшем сезоне он провел 21 матч, забил два гола и отдал три голевых паса.