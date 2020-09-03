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03 сентября 19:38
автор: Артур Гичунцев

«Спартак» объявил об уходе Тиля в немецкий «Фрайбург»

В минувшем сезоне команда заняла восьмое место в бундеслиге.

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Сегодня, 3 сентября он перешел в футбольный клуб «Фрайбург». Отмечается, что переход состоялся на правах годичной аренды. При этом у немецкого клуба есть возможность продлить сотрудничество на один сезон.

«Желаем Гусу успешно проявить себя в бундеслиге!» – говорится в сообщении красно-белых.

Напомним, 22-летний хавбек стал игроком москвичей летом 2019 года. В минувшем сезоне он провел 21 матч, забил два гола и отдал три голевых паса.

источник: ФК «Спартак»
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