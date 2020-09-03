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03 сентября 19:54
автор: Артур Гичунцев

Еськов – о матче «Спартак» – «Сочи»: Я придерживался инструкций

Ранее сообщалось, что рефери провалил проверку на полиграфе.

Российский арбитр Алексей Еськов высказался о скандальных событиях в матча первого тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2).

«Есть решение экспертной комиссии по этому эпизоду. Конечно, мне жаль, что произошел вот такой резонанс. Но я придерживался тех инструкций, которым меня обучали. Еще раз. Очень жаль, что так все получилось. Но поменять что-либо… Оптимальным, наверное, было пригласить Казарцева посмотреть эпизод к монитору. Да, возможно, я бы нарушил тем самым инструкцию, но это было бы решение в пользу футбола.

Я уверен, что со временем все наладится, нужно время. VAR еще не так долго используется в России», – цитирует Еськова Sport24.ru.

Напомним, Еськов не подсказал главному рефери встречи Василию Казарцеву, что тот ошибочно назначает пенальти в ворота москвичей.

источник: Sport24.ru
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