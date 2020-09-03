Артуро Видаль бесплатно покинет «Барселону»

Хавбек сборной Чили Артуро Видаль дал согласие на уход из «Барселоны».

Как сообщает Sport.es, руководство хочет разорвать его договор, действующий до лета 2021 года. Таким образом, он покинет клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что 33-летний полузащитник согласовал контракт с «Интером» и будет получать шесть млн евро за сезон.

33-летний чилиец перебрался в каталонский клуб из «Баварии». В минувшем сезоне примеры он провел 33 матча, забил восемь голов и отдал две голевых передачи.