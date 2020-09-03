Россия – Сербия. Гости объявили стартовый состав

Тренерский штаб сборной Сербии назвал стартовый состав на гостевой матч Лиги наци с командой России.
Он выголядит следующим образом: Марко Дмитрович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Неманья Максимович, Дарко Лазович, Неманья Гудель, Александар Митрович, Душан Тадич, Филип Костич, Никола Максимович, Сергей Милинкович-Савич.
Напомним, матч пройдет на домашней арене московского «Динамо» и начнется в 21.45 мск.
Ранее пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав.
источник: «Советский спорт»