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03 сентября 20:47
автор: Артур Гичунцев

Россия – Сербия. Гости объявили стартовый состав

Встреча пройдет на «ВТБ Арене».

Тренерский штаб сборной Сербии назвал стартовый состав на гостевой матч Лиги наци с командой России.

Он выголядит следующим образом: Марко Дмитрович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Неманья Максимович, Дарко Лазович, Неманья Гудель, Александар Митрович, Душан Тадич, Филип Костич, Никола Максимович, Сергей Милинкович-Савич.

Напомним, матч пройдет на домашней арене московского «Динамо» и начнется в 21.45 мск.

Ранее пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав.

источник: «Советский спорт»
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