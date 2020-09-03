«Ювентус» хочет подписать Суареса на бесплатной основе

«Ювентус» продолжает переговоры о трансфере форварда «Барселоны» Луиса Суареса.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «старя синьора» надеется, что футболист разорвет соглашение с клубом и переедет в Турин на правах свободного агента.

При этом «Юве» готов выплатить каталонцам денежный бонус, в случае удачного выступления уругвайца.

По информации СМИ, Суарес был выставлен на трансфер по решению нового тренера Рональда Кумана.

Добавим, что в минувшем сезоне чемпионата Испании он провел 28 матчей, забил 16 голов и отдал восемь голевых передач.