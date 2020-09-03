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03 сентября 22:30
автор: Артур Гичунцев

В сборной Чехии опубликовали результаты тестирования на коронавирус

Ранее стало известно, что инфекцию обнаружили у одного из сотрудников обслуживающего персонала.

Игроки, а также тренерский штаб сборной Чехии не испытывают проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза страны.

Отмечается, что все представители команды прошли повторную проверку, которая не выявила наличие коронавируса. Команда уже вернулась к тренировкам.

При этом сообщается, что три футболиста не приедут в сборную в целях предосторожности. В их числе оказались: Патрик Шик, Томаш Соучек и Ондржей Коларж. Они пропустят матчи в Лиге наций.

Напомним, сборная Чехии 4 сентября сыграет со сборной Словакии, а через три дня встретится с командой Шотландии.

источник: Федерация футбола Чехии
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