В сборной Чехии опубликовали результаты тестирования на коронавирус

Игроки, а также тренерский штаб сборной Чехии не испытывают проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза страны.

Отмечается, что все представители команды прошли повторную проверку, которая не выявила наличие коронавируса. Команда уже вернулась к тренировкам.

При этом сообщается, что три футболиста не приедут в сборную в целях предосторожности. В их числе оказались: Патрик Шик, Томаш Соучек и Ондржей Коларж. Они пропустят матчи в Лиге наций.

Напомним, сборная Чехии 4 сентября сыграет со сборной Словакии, а через три дня встретится с командой Шотландии.