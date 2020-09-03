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03 сентября 23:03
автор: Артур Гичунцев

Газизов – об уходе Тиля: Для «Спартака» это очень хорошая сделка: и финансово, и имиджево

Голландец отправился в немецкий «Фрайбург».

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал уход полузащитника Гуса Тиля. Напомним, 22-летний голландец сменил команду на правах аренды.

«Тиль у нас не играет, а он футболист высокого уровня. Мы решили, что так будет лучше: и клубу, и игроку, и его представителю.

Для нас это очень хорошая сделка: и финансово, и имиджево. Это успех для нас. Для игрока тоже это хороший вариант. Потому что Гус очень высокого класса футболист, который у нас не играет, а ему практика необходима. По соглашению мы можем его вернуть через год. У «Фрайбурга» есть опция выкупа», – цитирует функционера «Чемпионат».

Напомним, голландец стал игроком москвичей летом 2019 года. В минувшем сезоне он провел 21 матч, забил два гола и отдал три голевых паса.

источник: Чемпионат.com
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