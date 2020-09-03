Газизов – об уходе Тиля: Для «Спартака» это очень хорошая сделка: и финансово, и имиджево

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал уход полузащитника Гуса Тиля. Напомним, 22-летний голландец сменил команду на правах аренды.

«Тиль у нас не играет, а он футболист высокого уровня. Мы решили, что так будет лучше: и клубу, и игроку, и его представителю.

Для нас это очень хорошая сделка: и финансово, и имиджево. Это успех для нас. Для игрока тоже это хороший вариант. Потому что Гус очень высокого класса футболист, который у нас не играет, а ему практика необходима. По соглашению мы можем его вернуть через год. У «Фрайбурга» есть опция выкупа», – цитирует функционера «Чемпионат».

Напомним, голландец стал игроком москвичей летом 2019 года. В минувшем сезоне он провел 21 матч, забил два гола и отдал три голевых паса.