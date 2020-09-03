Украина на своем поле обыграла Швейцарию в Лиге наций (видео)

Встреча четвертой группы в лиге А прошла на «Арене Львов» и завершилась со счетом 2:1. В составе украинской сборной голами отметились Андрей Ярмоленко (14-я минута) и Александр Зинченко (68), у швейцарской команды отличился Харис Сеферович (41).

В следующем туре сборная Украины на выезде сыграет против Испании, а команда Швейцарии на своем поле встретится с Германией.

Лига наций

Лига А

Группа 4

1-й тур

Украина – Швейцария 2:1 (1:1)

Голы: Ярмоленко, 14. Зинченко, 68 – Сеферович, 41.

Украина: Пятов, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Малиновский, Михайличенко, Коноплянка (Яремчук, 54), Степаненко, Ярмоленко, Мораес.