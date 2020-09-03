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Дубль Дзюбы принес России победу над Сербией в Лиге наций (видео)
03 сентября 23:37
автор: Антон Липкин
автор фото: УЕФА. На фото: сборная России

Дубль Дзюбы принес России победу над Сербией в Лиге наций (видео)

Сборная России выиграла свой первый матч в 2020 году.

Сборная России нанесла поражение Сербии (3:1) в матче первого тура группы 3 дивизиона A Лиги наций на «ВТБ Арене» в Москве.

Первый тайм завершился без голов. А сразу после перерыва полузащитник Зелимхан Бакаев заработал пенальти, заставив на себе сфолить 19-летнего защитника Страхиню Павловича. С 11-метровой отметки был точен капитан сборной России Артем Дзюба.

На 69-й минуте партнер Дзюбы по «Зениту» защитник Вячеслав Караваев красивым обводящим ударом отправил второй мяч в ворота сербов.

Гости отыграли один гол на 78-й минуте: прострел полузащитника Дарко Лазовича замкнул форвард Александар Митрович. Но через три минуты Дзюба восстановил разницу в два мяча, воспользовавшись ошибкой бывшего защитника «Спартака» Николы Максимовича. Теперь у 32-летнего форварда 26 голов в национальной команде, и он сравнялся по этому показателю с Владимиром Бесчастных. Лучшим бомбардиром в истории сборной России остается Александр Кержаков, у которого на четыре гола больше.

В другом матче группы 3 в Сивасе Турция проиграла Венгрии (0:1). Единственный гол на счету 19-летнего полузащитника Доминика Собослаи.

Во втором туре 6 сентября Россия сыграет в Будапеште с Венгрией, а Сербия в Белграде примет Турцию.

Напомним, победитель группы получит право в следующем сезоне Лиги наций выступить в сильнейшем дивизионе.

Лига наций
Дивизион B
Группа 3
1-й тур

Россия – Сербия – 3:1 (0:0)
Голы: Дзюба, 48, с пенальти, 81. Караваев, 69 – Митрович, 78.

Россия: Шунин, Караваев, Фернандес, Семенов (Нойштедтер, 77), Жирков (Кузяев, 80), Ионов, Оздоев, Бакаев (Ан. Миранчук, 68), Зобнин, Джикия, Дзюба.

Сербия: Дмитрович, Павлович (Коларов, 64), Миленкович, Ник. Максимович, Нем. Максимович (Ляйич, 85), Костич, Лазович, Милинкович-Савич (Джуричич, 65), Гудель, Тадич, Митрович.

Предупреждения: Черчесов (главный тренер), 89 – Павлович, 46. Максимович, 57.
Главный судья: Уильям Коллам (Шотландия).

Москва. «ВТБ Арена».

Турция – Венгрия – 0:1 (0:0)
Гол: Собослаи, 80.

Положение команд: 1. Россия – 3 очка. 2. Венгрия – 3. 3. Турция – 0. 4. Сербия – 0.

источник: «Советский спорт»
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