Дубль Дзюбы принес России победу над Сербией в Лиге наций (видео)

Сборная России нанесла поражение Сербии (3:1) в матче первого тура группы 3 дивизиона A Лиги наций на «ВТБ Арене» в Москве.

Первый тайм завершился без голов. А сразу после перерыва полузащитник Зелимхан Бакаев заработал пенальти, заставив на себе сфолить 19-летнего защитника Страхиню Павловича. С 11-метровой отметки был точен капитан сборной России Артем Дзюба.

На 69-й минуте партнер Дзюбы по «Зениту» защитник Вячеслав Караваев красивым обводящим ударом отправил второй мяч в ворота сербов.

Гости отыграли один гол на 78-й минуте: прострел полузащитника Дарко Лазовича замкнул форвард Александар Митрович. Но через три минуты Дзюба восстановил разницу в два мяча, воспользовавшись ошибкой бывшего защитника «Спартака» Николы Максимовича. Теперь у 32-летнего форварда 26 голов в национальной команде, и он сравнялся по этому показателю с Владимиром Бесчастных. Лучшим бомбардиром в истории сборной России остается Александр Кержаков, у которого на четыре гола больше.

В другом матче группы 3 в Сивасе Турция проиграла Венгрии (0:1). Единственный гол на счету 19-летнего полузащитника Доминика Собослаи.