Матчи Лиги наций Молдавия – Косово и Греция – Словения завершились вничью

В четверг, 3 сентября состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги наций.

Так, футболисты сборной Молдавии не смогли обыграть на своем поле игроков из Косово (1:1). Также вничью завершилась встреча сборных Греции и Словении (0:0).

6 сентября сборная Косово примет греческих футболистов, а игроки Словении в тот же день встретятся с коллективом из Молдавии.

Лига наций. Групповой этап

Первый тур