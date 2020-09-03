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03 сентября 23:57
автор: Артур Гичунцев

Матчи Лиги наций Молдавия – Косово и Греция – Словения завершились вничью

Ранее стало известно, что сборная России обыграла команду Сербии (3:1).

В четверг, 3 сентября состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги наций.

Так, футболисты сборной Молдавии не смогли обыграть на своем поле игроков из Косово (1:1). Также вничью завершилась встреча сборных Греции и Словении (0:0).

6 сентября сборная Косово примет греческих футболистов, а игроки Словении в тот же день встретятся с коллективом из Молдавии.

Лига наций. Групповой этап

Первый тур

Словения – Греция 0:0

Словения: Облак, Стоянович, Мевля, Блажич, Балковец, Бийол (Коутер, 78), Ветрих, Вучкич (Зайц, 61), Бохар, Реп (Живец, 52), Шпорар.

Греция: Баркас, Яннулис, Сварнас, Сиовас, Бакакис, Курбелис, Зека, Бакасетас, Манталос (Масурас, 87), Лимниос, Павлидис (Фунтас, 76).

Предупреждения: Блажич (72), Бакакис (77), Бийол (78), Зайц (89).

Молдавия – Косово 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 19 Николэеску, 1:1 – 71 Кололи.

Молдавия: Кошелев, Армаш, Посмак, Мудрак, Рябчук, Раца (Марандич, 81), Карп (Епуряну, 71), Ионицэ, Каймаков (Кочук, 56), Николэеску, Плэтикэ.

Косово: Мурич, Войвода (Хадерджонай, 60), Ррахмани, Пакярада, Алити, Бериша, Рашица (Рашани, 75), Кололи, Крюэзю, Зенели, Шаля (Целина, 60).

Предупреждения: Шаля (32), Плэтикэ (39).

источник: «Советский спорт»
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