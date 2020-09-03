Матчи Лиги наций Молдавия – Косово и Греция – Словения завершились вничью

В четверг, 3 сентября состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги наций.
Так, футболисты сборной Молдавии не смогли обыграть на своем поле игроков из Косово (1:1). Также вничью завершилась встреча сборных Греции и Словении (0:0).
6 сентября сборная Косово примет греческих футболистов, а игроки Словении в тот же день встретятся с коллективом из Молдавии.
Лига наций. Групповой этап
Первый тур
Словения – Греция 0:0
Словения: Облак, Стоянович, Мевля, Блажич, Балковец, Бийол (Коутер, 78), Ветрих, Вучкич (Зайц, 61), Бохар, Реп (Живец, 52), Шпорар.
Греция: Баркас, Яннулис, Сварнас, Сиовас, Бакакис, Курбелис, Зека, Бакасетас, Манталос (Масурас, 87), Лимниос, Павлидис (Фунтас, 76).
Предупреждения: Блажич (72), Бакакис (77), Бийол (78), Зайц (89).
Молдавия – Косово 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 19 Николэеску, 1:1 – 71 Кололи.
Молдавия: Кошелев, Армаш, Посмак, Мудрак, Рябчук, Раца (Марандич, 81), Карп (Епуряну, 71), Ионицэ, Каймаков (Кочук, 56), Николэеску, Плэтикэ.
Косово: Мурич, Войвода (Хадерджонай, 60), Ррахмани, Пакярада, Алити, Бериша, Рашица (Рашани, 75), Кололи, Крюэзю, Зенели, Шаля (Целина, 60).
Предупреждения: Шаля (32), Плэтикэ (39).