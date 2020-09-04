Фарерские острова победили Мальту в Лиге наций, уступая за три минуты до конца игры

Сборная Фарерских островов выиграла у Мальты (3:2) в матче первого тура группы 1 дивизиона D Лиги наций на стадионе «Торсвеллур» в Торсхавне.
За три минуты до конца игры гости вели со счетом 2:1, однако сначала Андреас Ольсен забил второй гол хозяев, а на 90-й минуте Брандур Хендрикссон принес Фарерам победу.
Ранее в этой же группе Латвия и Андорра сыграли вничью в Риге (0:0).
Во втором туре 6 сентября Андорра примет Фарерские острова в Андорра-ла-Велье, а Латвия сыграет в гостях с Мальтой в Та-Кали.
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