ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 сентября 00:00
автор: Антон Липкин

Фарерские острова победили Мальту в Лиге наций, уступая за три минуты до конца игры

Островитяне забили два мяча в концовке.

Сборная Фарерских островов выиграла у Мальты (3:2) в матче первого тура группы 1 дивизиона D Лиги наций на стадионе «Торсвеллур» в Торсхавне.

За три минуты до конца игры гости вели со счетом 2:1, однако сначала Андреас Ольсен забил второй гол хозяев, а на 90-й минуте Брандур Хендрикссон принес Фарерам победу.

Ранее в этой же группе Латвия и Андорра сыграли вничью в Риге (0:0).

Во втором туре 6 сентября Андорра примет Фарерские острова в Андорра-ла-Велье, а Латвия сыграет в гостях с Мальтой в Та-Кали.

Лига наций
Дивизион D
Группа 1
1-й тур

Фарерские острова – Мальта – 3:2 (1:1)
Голы: К. Ольсен, 25. А. Ольсен, 87. Хендрикссон, 90 – Дегабриэле, 37. Агиус, 73.

Положение команд: 1. Фарерские острова – 3 очка. 2. Андорра – 1. 3. Латвия – 1. 4. Мальта – 0.

источник:
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сегодня стартует регулярный чемпионат КХЛВ России за пять лет планируют построить 1,3 тыс. газовых заправок«Динамо» узнало соперника по Лиге ЕвропыВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаКомментатор Губерниев открыто заговорил о детях Кабаевой
Йоахим Лев: Обе команды много вложили в результат сегодняшнего матча
Главный тренер сборной Германии прокомментировал ничью в матче Лиги наций с Испанией (1:1).
04.09.2020 01:15
Футбол
Артем Дзюба: Сборная России хочет выиграть свою группу
Нападающий обозначил главную цель.
04.09.2020 01:08
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Лерой Сане: Ничья на последних минутах немного раздражает, но в остальном все нормально
Вингер сборной Германии прокомментировал ничью в матче Лиги наций с Испанией (1:1).
04.09.2020 01:07
Футбол
Гризманн – о положении Месси: Надеемся, он останется в «Барселоне»
Ранее сообщалось, что футболист договорился о переходе в «Манчестер Сити».
04.09.2020 00:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Йоахим Лев: Сейчас нам немного грустно, но в матче с Испанией мы увидели и много положительного
Главный тренер сборной Германии прокомментировал ничью в матче Лиги наций с командой Испании (1:1).
04.09.2020 00:43
Футбол
Серхио Рамос: Если бы Германия победила, это было бы несправедливо
Защитник сборной Испании прокомментировал ничью в матче Лиги наций с Германией (1:1).
04.09.2020 00:38
Футбол
Станислав Черчесов: На матче с Сербией не было зрителей, но мы чувствовали, что находимся дома
Главный тренер сборной России прокомментировал победу команды в матче первого тура с Сербией (3:1).
04.09.2020 00:29
Футбол
Любиша Тумбакович: Мы работали так, как могли, но чувствуется разница между сборными
Главный тренер сборной Сербии прокомментировал поражение команды в матче первого тура с Россией (1:3).
04.09.2020 00:27
Футбол
Тамез, получивший предложение от «Спартака», перешел в «Верону»
Вторую часть минувшего сезона он провел в «Аталанте».
04.09.2020 00:24
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Еще три футболиста «ПСЖ» заразились коронавирусом
Три футболиста «ПСЖ» получили положительный результат тестов на Covid-19.
04.09.2020 00:15
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика