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04 сентября 00:45
автор: Артур Гичунцев

Гризманн – о положении Месси: Надеемся, он останется в «Барселоне»

Ранее сообщалось, что футболист договорился о переходе в «Манчестер Сити».

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал текущее положение Лионеля Месси.

В середине августа 33-летний форвард заявил о желании покинуть каталонцев, однако, никто из заинтересованных клубов не хочет платить за него 700 млн евро. На «Камп Ноу» уже сообщили отцу игрока, что руководство не будет снижать сумму отступных.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации. Надеемся, что Месси останется в команде. Ничего не знаю о его планах. Стараюсь не лезть, поскольку это его отношения с клубом», – цитирует француза газета L’Equipe.

По информации СМИ, Месси решил покинуть клуб разговора с новым тренером команды Рональдом Куманом, который заявил, что у него больше не будет привилегий.

источник: «Советский спорт»
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