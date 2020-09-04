Артем Дзюба: Сборная России хочет выиграть свою группу

Капитан сборной России Артем Дзюба высказался после победы над командой Сербии (3:1) в матче группового этапа Лиги наций.

«Сербия – очень хорошая команда с очень именитыми футболистами. Непростой матч, непростая атмосфера. Конечно, нам не хватает болельщиков, эмоций. Но спасло то, что 9 месяцев не собирались, гимн свой будоражит.

Очень важно побеждать. Во-первых, мы хотим выиграть нашу группу. В этом нет бахвальства, другого смысла нет играть. Во-вторых, есть много причин выигрывать у команд, которые выше нас стоят в рейтинге. В будущем для ЧМ это будет очень важно», – цитирует форварда «Матч ТВ».

Во втором туре 6 сентября Россия сыграет в Будапеште с Венгрией, а Сербия в Белграде примет Турцию.