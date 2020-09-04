Караваев – после матча с Сербией: Эмоции великолепные, тем более первый гол за сборную (видео)

Защитник сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал победу над командой Сербии (3:1) в первом туре Лиги наций.

«Игра тяжелая, соперник хороший. Главное – взяли три очка. Давно не играли за сборную, это важная победа, надо двигаться дальше, побеждать и занимать как можно более высокие места.

Как сыграл слева? Конечно, левая нога не такая сильная, как правая, но я играл, никаких проблем не возникало. Все было отлично.

Гол? Я был близко к воротам, попытался взять игру на себя. Эмоции великолепные, тем более первый гол за сборную», – сказал Караваев в эфире телеканала «Матч Премьер».