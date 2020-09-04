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04 сентября 01:40
автор: Артур Гичунцев

Антон Шунин: Узнал, что выйду в старте, сегодня утром

Вратарь «Динамо» не стал скрывать, что волновался.

Голкипер сборной России Антон Шунин дал комментарий после победы над командой Сербии (3:1) в первом туре группового этапа Лиги наций.

«Было непросто, была большая пауза и потом несколько дней, чтобы восстановиться после матча чемпионата России и подготовиться к Сербии. В первом тайме надо было время, чтобы сыграться, во втором – многое получилось. Как задумывали играть, так и получилось.

Узнал, что выйду в старте, сегодня утром. Была тренировка, после нее мне сказали об этом. Волнение всегда присутствует. Давно не виделись с ребятами, хотелось показать хорошую игру. Мне было комфортно с защитниками. Главное, что выиграли», – сказал Шунин в эфире телеканала «Матч ТВ».

источник: «Советский спорт»
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Антон Шунин: Узнал, что выйду в старте, сегодня утром
Вратарь «Динамо» не стал скрывать, что волновался.
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