Источник: Барриос хочет перейти из «Зенита» в «Брайтон»

Don Balon утверждает, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос намерен продолжить карьеру в Англии и перейти в «Брайтон».

Клуб АПЛ предлагает 26-летнему колумбийцу более высокую зарплату, чем та которую Барриос получает в «Зените». Вдобавок южноамериканцу не нравится климат в Санкт-Петербурге.

В феврале 2019 года «Зенит» приобрел Барриоса за 15 миллионов евро у аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В нынешнем сезоне Вильмар сыграл за команду Сергея Семака шесть матчей с учетом игры за Суперкубок России.