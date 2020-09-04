Зинченко – о голе в ворота сборной Швейцарии: Ставлю все свои новые зубы, что бил по воротам

В первом туре нового розыгрыша Лиги наций УЕФА сборная Украины победила команду Швейцарии со счетом 2:1. После игры свой комментарий дал автор победного гола Александр Зинченко.

«Заслуженные три очка, – отметил Зинченко в эфире телеканала «Футбол 1». – Двоякое чувство, потому что выиграли, но внутри чувство, что много не сделали того, что планировали. Стоит отдать должное Швейцарии, она показала свой уровень.

Мы прекрасно знали, как эта команда будет играть, но настолько агрессивно – мы не ожидали. Это было видно в первом тайме, потому что они просто неслись вперед.

Было чувство, будто они играют не в пять защитников, а в три. Не знаю, сколько там нападающих, потому что не давали нам никакого пространства. Всегда чувствовался игрок за спиной, поэтому у нас были небольшие проблемы в первом тайме.

Сейчас могу признаться, что в первом голе за «Сити» я подавал, но сегодня ставлю все свои новые поставленные зубы, что бил по воротам».