Сергей Кирьяков: Шунин уверенно отыграл, и как минимум просто спас команду

Бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков высказался после матча сборных России и Сербии (3:1) на групповом этапе Лиги наций.

«Выбор вратаря полностью оправдал себя. Шунин уверенно отыграл, не допускал никаких ошибок и как минимум в двух эпизодах просто спас команду. Особенно это было заметно в конце встречи, когда он отразил выход один на один, своевременно выйдя из ворот и бросившись под удар серба, сократив ему угол обстрела.

Случись в том эпизоде гол, соперник мог воспрянуть духом и на последние минуты организовать штурм наших ворот, попытавшись спасти матч. А так благодаря Шунину мы избежали нервотрепки на последних минутах. Ну и хочется поздравить Антона с тем, что сыграл за сборную на стадионе своего клуба. Возможно, это тоже сказалось, так как он знает каждый клочок газона на этой арене», – цитируют Кирьякова «Известия».

Во втором туре Россия сыграет в Будапеште с Венгрией, а Сербия в Белграде примет Турцию. Оба матча пройдут 6 сентября.

Добавим, что победитель группы получит право в следующем сезоне Лиги наций выступить в сильнейшем дивизионе.