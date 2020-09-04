СМИ: Президент «Барселоны» Бартомеу стал фигурантом уголовного дела

Как сообщает El Mundo, президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу может оказаться в тюрьме.

Согласно источнику, каталонская полиция начала расследование в его отношении. Функционера подозревают в коррупции. Отмечается, что 57-летний президент заключил ряд сделок в свою пользу.

Так, Бартомеу одобрил решение о выплате компании I3 Ventures суммы, которая была в шесть раз выше, чем рыночная стоимость сделки.

Ранее сообщалось, что футболисты сине-гранатовых недовольны его работой и хотят досрочных выборов президента.