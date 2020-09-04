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04 сентября 08:55
автор: Артур Гичунцев

Виктория Лопырева: Дзюба – мощь. Браво, ребята!

Встреча прошла на «ВТБ Арене». Капитан национальной команды оформил дубль.

Известная российская модель Виктория Лопырева оставила запись в своем Twitter после матча сборных России и Сербии (3:1) на старте Лиги наций.

«Дзюба – мощь. Браво, ребята! Отличный старт и лучший подарок Станиславу Саламычу!» – написала Лопырева в соцсети.

Во втором туре Россия сыграет в Будапеште с Венгрией, а Сербия в Белграде примет Турцию. Оба матча пройдут 6 сентября.

Добавим, что победитель группы получит право в следующем сезоне Лиги наций выступить в сильнейшем дивизионе.

источник: «Советский спорт»
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