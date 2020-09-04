Виктория Лопырева: Дзюба – мощь. Браво, ребята!

Известная российская модель Виктория Лопырева оставила запись в своем Twitter после матча сборных России и Сербии (3:1) на старте Лиги наций.

«Дзюба – мощь. Браво, ребята! Отличный старт и лучший подарок Станиславу Саламычу!» – написала Лопырева в соцсети.

Во втором туре Россия сыграет в Будапеште с Венгрией, а Сербия в Белграде примет Турцию. Оба матча пройдут 6 сентября.

Добавим, что победитель группы получит право в следующем сезоне Лиги наций выступить в сильнейшем дивизионе.