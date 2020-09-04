Кириченко – об игре сборной России: В обороне были проблемы. И Черчесов, разумеется, был недоволен

Экс-форвард московского ЦСКА Дмитрий Кириченко дал комментарий после матча сборных России и Сербии (3:1) в первом туре группового этапа Лиги наций.

«Во-первых, хотел бы поздравить сборную России с победой. Наверное, наша команда забила больше, чем создала. Это говорит о рациональности и хорошем использовании своих моментов. Да, где-то повезло с третьим голом. Но в целом, конечно, выглядели наши ребята довольно уверенно. Хотя, надо сказать, в обороне все-таки порой были проблемы: соперник имел несколько опасных моментов у наших ворот. И, разумеется, Черчесов был недоволен этим обстоятельством. И реакция у него соответствующая была. Но в целом, с.

Думаю, что можно ждать от нашей сборной хорошего результата и в матче с венграми. Видно, что команда выполняет установку. Мне кажется, надо смотреть с оптимизмом на ее игру», – цитирует Кириченко «Матч ТВ».

Во втором туре Россия сыграет в Будапеште с Венгрией, а Сербия в Белграде примет Турцию. Оба матча пройдут 6 сентября.

Добавим, что победитель группы получит право в следующем сезоне Лиги наций выступить в сильнейшем дивизионе.