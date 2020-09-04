Бакаев – после матча с Сербией: Мой обидный промах затмила уверенная победа команды

Хавбек сборной России Зелимхан Бакаев оставил запись в своем Instagram после матча с командой Сербии (3:1) на групповом этапе Лиги наций.

«Спасибо всем большое за поддержку, за доверие, за оказанную честь играть в главной команде нашей страны!

Сегодняшний мой обидный промах, к счастью, затмила прекрасная уверенная победа команды, за что я благодарен всем и каждому. Всех с победой!» – написал Бакаев.

Во втором туре Россия сыграет в Будапеште с Венгрией, а Сербия в Белграде примет Турцию. Оба матча пройдут 6 сентября.

Добавим, что победитель группы получит право в следующем сезоне Лиги наций выступить в сильнейшем дивизионе.