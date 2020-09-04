Алексис Санчес: Хотел покинуть «МЮ» после первой тренировки

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес вспомнил период карьеры, проведенный в английском клубе.

«Честно говоря, хотел покинуть команду после первой тренировки. Я позвонил своему менеджеру и спросил, можем ли мы разорвать контракт. Хотел вернуться в «Арсенал».

В «МЮ» царила негативная атмосфера. Коллектив не был единым целым. К тому же, журналисты писали много глупостей, не зная, что творится в клубе. То же самое касается бывших футболистов «Юнайтед». Все это причиняло боль. Поймите, когда в команде случаются подобные вещи, это не может не отразиться на игре», – цитирует нападающего Goal.

Напомним, форвард играл за «красных дьяволов» с 2018 по 2019 год. На его счету 45 матчей, пять голов и девять голевых передач.