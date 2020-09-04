Андрей Аршавин: Сербы играли в футбол, а наши – на результат

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру национальной команды в игре против Сербии в Лиге наций УЕФА (3:1).

«Не должна была быть разница в счете, как это вылилось в конце, – отметил Аршавин в эфире «Матч ТВ». – Мне кажется сербы играли в футбол, а наши – на результат. Понравилось, что наши игроки были эффективны, использовали почти все свои шансы. Выделил бы в нашем составе Джикию и Дзюбу. Артем последний сезон и в клубе был очень эффективен.

От штрафной и до штрафной наши соперники играли лучше, а мы непосредственно у ворот».

6 сентября в рамках второго тура Лиги наций в Будапеште состоится матч Венгрия – Россия.

Вчера венгры со счетом 1:0 обыграли на выезде команду Турции.