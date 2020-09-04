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04 сентября 10:29
автор: Артур Гичунцев

Суарес должен сдать экзамен перед трансфером в «Ювентус»

У клуба возникли проблемы с подписанием уругвайца.

Форвард «Барселоны» Луис Суарес согласовал трехлетний контракт с «Ювентусом».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, нападающий будет получать в Турине 10 млн евро за сезон без учета бонусов. Сейчас стороны занимаются оформлением его перехода.

Отмечается, что перед отъездом в серию А футболист каталонцев должен сдать экзамен и получить разрешение на работу. Дело в том, что он не является гражданином ЕС, а брак с итальянкой Софией Бальби не дает ему права трудоустроиться, хотя, в Испании он без проблем получил контракт от «Барселоны».

Добавим, что в минувшем сезоне чемпионата Испании 33-летний Суарес провел 28 матчей, забил 16 голов и отдал восемь голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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