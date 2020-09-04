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04 сентября 10:56
автор: Артур Гичунцев

Илья Геркус: В сборной России другая самоотдача. Туда охотно едут, там хорошо играют

Функционер отметил работу Станислава Черчесова.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оставил запись в своем Telegram после матча сборных России и Сербии (3:1).

«Не в первый раз уже у меня впечатление, что в сборной ребятам играть интереснее, чем в клубах. Туда охотно едут, там хорошо, играют друг за друга.

Скажу неполиткорректно: это единственный такой остался клуб, где все свои, нет легионеров. И парни в том числе доказывают сами себе и друг другу, что они лучше этих самых легионеров.

Ну и тренерский фактор. Черчесов нашел с ними правильную интонацию: отец-командир. Строгий, но справедливый. За отца-командира русский человек подвиг совершать готов.

Сравните грустного Дзюбу в «Зените» в последних двух играх, и яростного и безжалостного вчера. Четкого Караваева. Зобнина. Да даже Шунина. В нашей сборной другая самоотдача, другое товарищество.

Сербский коллектив на их фоне выглядел толпой недавно познакомившихся людей. Хотя там собраны прекрасные игроки. Игроки классных европейских клубов. А команда средняя.

Следующая игра с Венгрией. Венгры очень непростая сборная. Обыграли турок. Давайте поддержим наших», – написал Геркус.

источник: «Советский спорт»
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