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04 сентября 11:13
автор: Артур Гичунцев

Хавбек «Ривер Плейта» Карраскаль близок к переходу в ЦСКА

Ранее агент игрока заявил, что стороны не смогли договориться о сумме трансфера.

ЦСКА возобновил переговоры с «Ривер Плейтом» по переходу колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля.

Как сообщает TNT Sports, армейцы предложили за игрока больше восьми млн евро, что устроило руководство аргентинского клуба.

Ожидается, что футболист может перебраться в чемпионат России в течение этой недели.

22-летний колумбиец перешел в «Ривер Плейт» в январе 2019 года за три млн евро. В минувшем сезоне он отметился тремя голами и одной результативной передачей в десяти матчах.

источник: «Советский спорт»
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