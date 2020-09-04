Агент Маньяков: У Глушакова есть предложения от клубов второй восьмерки

Футбольный агент Александр Маньяков оставил запись в своем Telegram о текущем положении экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

«У Глушакова есть предложения от клубов второй восьмерки. Денис понимает, что впереди последний контракт, поэтому ждет условий, которые его устроят. Предложенные условия Глушакова не устраивают.

Говорят об интересе «Локомотива». Клуб ищет опорника, но принимать такое непопулярное решение руководство клуба не будет. Обострять непростые отношения с болельщиками никто не хочет.

Плюс на рынке в эту позицию есть футболисты моложе, перспективнее и дешевле», – написал Маньяков.

Напомним, последним клубом 32-летнего хавбека был грозненский «Ахмат». Он отказался продлевать контракт с командой и покинул ее этим летом.