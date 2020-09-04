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04 сентября 12:22
автор: Артур Гичунцев

Бывший врач «Спартака»: У Шюррле было написано на лице, что он завершит карьеру

Немецкий хавбек прекратил выступления в 29 лет.

Бывший руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский рассказал о проблемах Андре Шюррле, когда он играл за московский клуб.

«Сначала у Шюррле был бронхит, а затем на сборе зимой получил травму, которую лечил.

Не понимаю, откуда пошли слухи, что он вегетерианец. Он не вегетарианец, не надо производить подмену понятий. Это человек, который крайне редко ест мясо.

Его завершение карьеры меня не удивило. Я понимал, что к этому все идет. У него все было написано на лице, читалось по глазам», – цитирует Бутовского агентство «РИА Новости».

Напомним, Шюррле играл за «Спартак» на правах аренды. Он перешел из дортмундской «Боруссии» в июле 2019 года. На его счету 18 матчей, два гола и четыре голевых паса.

источник: «РИА Новости»
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