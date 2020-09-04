Экс-президент «Милана» Берлускони госпитализирован с коронавирусом

Calcio Mercato сообщает, что вчера вечером бывший президент и владелец «Милана» Сильвио Берлускони был госпитализирован из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее 83-летний миллиардер, в прошлом занимавший должность премьер-министра Итальянской Республики, находился на карантине на своей вилле в Аркоре после того, как сдал положительный тест на COVID-19.

Минувшую ночь Берлускони провел в клинике Сан-Рафаэле. По заверениям врачей, сейчас его состояние остается стабильным, а клиническая картина не вызывает беспокойства.

Берлускони владел «Миланом» 30 лет (с 1986 по 2016 годы). За это время клуб восемь раз побеждал в чемпионате Италии и пять раз выиграл Лигу чемпионов.