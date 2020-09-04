Коутиньо приступил к тренировкам после возвращения в «Барселону» (фото)

Пресс-служба «Барселона» сообщила о том, что 28-летний полузащитник Филиппе Коутиньо приступил к подготовке к новому сезону в составе команды Рональда Кумана, опубликовав фото бразильца, сделанное на сегодняшней тренировке.

📍 Ciutat Esportiva

⚽️ @Phil_Coutinho has joined preseason training pic.twitter.com/4TaWcgbIsd — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 4, 2020

В минувшем сезоне Коутиньо выступал за «Баварию» на правах аренды, за что мюнхенский клуб заплатил каталонцам 8,5 миллионов евро. У баварцев было право приобрести бразильского футболиста, но чемпионы Германии и победители Лиги чемпионов приняли решение воздержаться от дорогостоящей покупки.

Всего Филиппе сыграл за «Баварию» 38 матчей, забив 11 мячей и сделав девять голевых передач. В четвертьфинале Лиги чемпионов, в котором мюнхенцы разгромили «Барселону» 8:2, Коутиньо сделал дубль, а также помог отличиться Роберту Левандовски.