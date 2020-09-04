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04 сентября 12:40
автор: Артур Гичунцев

Опубликованы результаты жеребьевки Кубка России

В минувшей компании трофей достался «Зениту».

Пресс-служба РФС выложила результаты жеребьевки группового этапа Кубка России.

Группа 1: «Волга», «Велес» (Москва), «Урал» (Екатеринбург).

Группа 2: «Родина», «Енисей», «Спартак» (Москва).

Группа 3: «Салют», «Текстильщик», «Арсенал» (Тула).

Группа 4: «Ленинградец», «Чертаново», «Уфа».

Группа 5: «Зенит» (Иркутск), «Нижний Новгород», «Химки».

Группа 6: «Знамя», «Шинник», «Ахмат».

Группа 7: «Динамо» (Ставрополь), «Крылья Советов», «Ротор».

Группа 8: «Звезда» (Пермь), «Оренбург», «Сочи».

Группа 9: «Черноморец» (Новороссийск), «СКА-Хабаровск», «Рубин».

Группа 10: «Машук-КМВ», «Динамо» (Брянск), «Тамбов».

Напомним, матчи будут проходить в дни еврокубков. Клубы, выступающие в Лиге Европы и Лиге чемпионов, начнут борьбу за трофей со стадии 1/8 финала.

источник: РФС
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