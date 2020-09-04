Опубликованы результаты жеребьевки Кубка России

Пресс-служба РФС выложила результаты жеребьевки группового этапа Кубка России.
Группа 1: «Волга», «Велес» (Москва), «Урал» (Екатеринбург).
Группа 2: «Родина», «Енисей», «Спартак» (Москва).
Группа 3: «Салют», «Текстильщик», «Арсенал» (Тула).
Группа 4: «Ленинградец», «Чертаново», «Уфа».
Группа 5: «Зенит» (Иркутск), «Нижний Новгород», «Химки».
Группа 6: «Знамя», «Шинник», «Ахмат».
Группа 7: «Динамо» (Ставрополь), «Крылья Советов», «Ротор».
Группа 8: «Звезда» (Пермь), «Оренбург», «Сочи».
Группа 9: «Черноморец» (Новороссийск), «СКА-Хабаровск», «Рубин».
Группа 10: «Машук-КМВ», «Динамо» (Брянск), «Тамбов».
Напомним, матчи будут проходить в дни еврокубков. Клубы, выступающие в Лиге Европы и Лиге чемпионов, начнут борьбу за трофей со стадии 1/8 финала.