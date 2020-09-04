«Сложная, но заслуженная победа». Черчесов – о матче со сборной Сербии (фото)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оставил запись в своем Instagram после матча с командой Сербии в первом туре группового этапа Лиги наций.
«В спорте всегда важно побеждать, тем более дома и после такого долгого перерыва. Зрителей на стадионе не было, но мы чувствовали, что миллионы нас смотрят. Сложная, но заслуженная победа», – написал Черчесов, выложив фото с матча:
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Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)
Во втором туре Россия сыграет в Будапеште с Венгрией, а Сербия в Белграде примет Турцию. Оба матча пройдут 6 сентября.