«Сложная, но заслуженная победа». Черчесов – о матче со сборной Сербии (фото)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оставил запись в своем Instagram после матча с командой Сербии в первом туре группового этапа Лиги наций.

«В спорте всегда важно побеждать, тем более дома и после такого долгого перерыва. Зрителей на стадионе не было, но мы чувствовали, что миллионы нас смотрят. Сложная, но заслуженная победа», – написал Черчесов, выложив фото с матча:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official) 4 Сен 2020 в 1:59 PDT

Во втором туре Россия сыграет в Будапеште с Венгрией, а Сербия в Белграде примет Турцию. Оба матча пройдут 6 сентября.