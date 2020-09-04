Депай близок к переходу в «Барселону»

Форвард «Лиона» Мемфис Депай продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, голландец согласовал контракт с «Барселоной» и отправится на «Камп Ноу» в ближайшее время.

По информации СМИ, его переход инициировал новый тренер каталонцев Рональд Куман, работавший с игроком в национальной сборной.

Напомним, футболист перешел в «Лион» зимой 2017 года. Он был куплен у «МЮ» за 16 млн евро. В минувшем сезоне нападающий помог команде дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В его активе восемь матчей и шесть голов. Также он провел 13 встреч в чемпионате Франции, где отличился девять раз и дважды ассистировал партнерам.