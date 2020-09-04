«Ливерпуль» хочет подписать защитника «Севильи» Карлоса

По информации Marca, руководство английского клуба считает 27-летнего бразильца хорошим вариантом усиления оборонительной линии. Сообщается, что «Ливерпулю» составит конкуренцию еще две топ-команды АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что мерсисайдский клуб также рассматривает кандидатуру защитника Кристоффера Айера («Селтик»).

Карлос перешел в «Севилью» в июле 2019 года из «Нанта» за 15 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету 45 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста. Вместе с командой он стал обладателей Лиги Европы.

Контракт защитника с испанским клубом истекает в конце июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.