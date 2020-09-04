«Спартак» показал, как Кокорин восстанавливается от травмы (видео)

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео с тренировок Александра Кокорина.

Напомним, форвард не может дебютировать за столичный клуб из-за проблем со здоровьем.

Сам 29-летний нападающий сказал следующее: «Чувствую себя хорошо, а по поводу готовности тяжело оценивать. Я провел мало времени в общей группе.

Я давно не травмировался. Забыл, как это вообще. Тяжело смотреть, как другие тренируются. А про игры вообще молчу. Тем более, когда ты перешел в новую команду и хочешь дебютировать, а не получается.

Я очень хочу на поле, хочу дебютировать, хочу сыграть. Естественно, будет зрелищнее, если у меня получится сыграть с ЦСКА. Понятно, что это будет более эффектно. Но будь это другая игра, с таким же рвением буду рваться на поле».