Защитник «Ливерпуля» Робертсон: Надеюсь, Месси не приедет в Англию

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон выразил надежду, что «Манчестер Сити» не сумеет подписать Лионеля Месси.

«Если рассуждать с позиции эгоизма, то я надеюсь, что он не приедет в Англию. Месси – один из лучших футболистов в истории, поэтому я не хотел бы видеть его в команде наших главных конкурентов.

Я играл против него дважды и могу признаться, что это были самые тяжелые матчи в моей жизни», – цитирует Робертсона Goal.com.

33-летний нападающий решил покинуть «Барселону» после разговора с новым тренером команды Рональдом Куманом. По последней информации, каталонцы не будут снижать сумму отступных, составляющую 700 млн евро, что понижает его шансы на уход в этом году.