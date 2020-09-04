Экс-тренер «Крыльев» Меленстен: Фернандеш и ван де Бек будут дополнять друг друга на поле

– Донни – очень универсальный полузащитник. У него есть то качество, помогающее ему своевременно оказываться в штрафной площади и забивать голы. При этом он отдает отличные передачи.

«МЮ» не может полагаться только на Фернандеша, в целом изменившем стиль игры команды. Я на 100 процентов уверен, что Бруну и Донни будут дополнять друг друга на поле, – цитирует Меленстена talkSport.

Напомним, что «МЮ» заплатил за 23-летнего ван де Бека 39 миллионов евро и подписал с ним пятилетний контракт. Игрок будет выступать под 34-м номером.