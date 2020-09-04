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04 сентября 14:44
автор: Владислав Корегин

Экс-тренер «Крыльев» Меленстен: Фернандеш и ван де Бек будут дополнять друг друга на поле

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Рене Меленстен оценил переход полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед».

– Донни – очень универсальный полузащитник. У него есть то качество, помогающее ему своевременно оказываться в штрафной площади и забивать голы. При этом он отдает отличные передачи.

«МЮ» не может полагаться только на Фернандеша, в целом изменившем стиль игры команды. Я на 100 процентов уверен, что Бруну и Донни будут дополнять друг друга на поле, – цитирует Меленстена talkSport.

Напомним, что «МЮ» заплатил за 23-летнего ван де Бека 39 миллионов евро и подписал с ним пятилетний контракт. Игрок будет выступать под 34-м номером.

источник: talkSPORT
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