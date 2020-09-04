«РБ Лейпциг» является фаворитом в борьбе за 18-летнего полузащитника «Герты» Самарджича

Как сообщает Sky Sport Germany, в подписании 18-летнего немца заинтересованы «РБ Лейпциг», «Бавария», «Барселона» и «Ювентус».

Отмечается, что пока ближе всех к приобретению юного футболиста находится «Лейпциг», готовый предоставить ему больше игрового времени, чем остальные.

Самарджич является воспитанником академии «Герты». В составе взрослой команды он дебютировал в прошлом сезоне, приняв участие в трех матчах. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока 1,5 миллиона евро.